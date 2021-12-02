RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тисяча за вакцинацію. На виплати в 2021 році виділять до 8 млрд гривень

Автор: Валерія Поліщук

Уряд України планує збільшити загальну суму виплат за повну вакцинацію від коронавірусу. Найближчим часом це питання має розглянути Верховна рада.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету Міністрів.

"Мета програми - підтримати бізнес і простимулювати вакцинацію. Оскільки очікуємо збільшення звернень, то прийнято рішення збільшити суму, спрямовану на виплати до 8 млрд гривень. Найближчим часом Верховна рада повинна розглянути це питання", - заявив він.

Нагадавши, програма стартує 19 грудня і триватиме протягом наступного року.

Крім того, у Мінекономіки розповіли, як отримати виплати за вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальВакцинація