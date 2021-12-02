Тисяча за вакцинацію. На виплати в 2021 році виділять до 8 млрд гривень

Уряд України планує збільшити загальну суму виплат за повну вакцинацію від коронавірусу. Найближчим часом це питання має розглянути Верховна рада.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету Міністрів.
"Мета програми - підтримати бізнес і простимулювати вакцинацію. Оскільки очікуємо збільшення звернень, то прийнято рішення збільшити суму, спрямовану на виплати до 8 млрд гривень. Найближчим часом Верховна рада повинна розглянути це питання", - заявив він.