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Тисяча за вакцинацію. На виплати в 2021 році виділять до 8 млрд гривень

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Четвер 02 грудня 2021 15:25
Тисяча за вакцинацію. На виплати в 2021 році виділять до 8 млрд гривень Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд України планує збільшити загальну суму виплат за повну вакцинацію від коронавірусу. Найближчим часом це питання має розглянути Верховна рада.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету Міністрів.

"Мета програми - підтримати бізнес і простимулювати вакцинацію. Оскільки очікуємо збільшення звернень, то прийнято рішення збільшити суму, спрямовану на виплати до 8 млрд гривень. Найближчим часом Верховна рада повинна розглянути це питання", - заявив він.

Нагадавши, програма стартує 19 грудня і триватиме протягом наступного року.

Крім того, у Мінекономіки розповіли, як отримати виплати за вакцинацію.

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Денис Шмигаль Вакцинація
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