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Тысяча за вакцинацию. На выплаты в 2021 году выделят до 8 млрд гривен

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Четверг 02 декабря 2021 15:25
Тысяча за вакцинацию. На выплаты в 2021 году выделят до 8 млрд гривен Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Украины планирует увеличить общую сумму выплат за полную вакцинацию от коронавируса. В ближайшее время этот вопрос должна рассмотреть Верховная рада.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров.

"Цель программы - поддержать бизнес и простимулировать вакцинацию. Поскольку ожидаем увеличения обращений, то принято решение увеличить сумму, направленную на выплаты до 8 млрд гривен. В ближайшее время Верховная рада должна рассмотреть этот вопрос", - заявил он.

Напомним, программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

Кроме того, в Минэкономики рассказали, как получить выплаты за вакцинацию.

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Денис Шмыгаль Вакцинация
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