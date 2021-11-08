Була в тяжкому стані з підозрою на COVID: у Полтавській області чоловік не підпускав лікарів до дружини

У Полтавській області чоловік не підпускав лікарів до колишньої дружини, яка була у важкому стані з підозрою на COVID-19. Найближчим часом буде надано оцінку діям чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

Це сталася у селі Слобідка Миргородського району. Родич жінки повідомив поліції, що колишній чоловік не впускає до будинку працівників швидкої медичної допомоги, порушуючи право хворої на отримання кваліфікованої допомоги в медичному закладі.

Щоб надати можливість медикам та родичу хворої потрапити до приміщення, капітан поліції зірвав навісний замок.

Виснажену хворобою власницю оселі знайшли в одній з кімнат. Після огляду поліцейський разом з медпрацівниками перенесли хвору до карети швидкої допомоги.

Жінку з гострою пневмонією та підозрою на інфікування COVID-19 госпіталізували до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. На часі її здоров’ям опікуються лікарі.

"Найближчим часом буде надано оцінку діям 66-річного чоловікова, який поставив колишню дружину у небезпечний для її життя стан. Офіцер громади збирає необхідні матеріали для прийняття правового рішення", - йдеться у повідомленні.