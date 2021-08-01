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Важкоатлетка Деха не змогла зачепитися за медаль ОІ-2020: після ривка вона була другою

Автор: Ігор Литвиненко

Українська важкоатлетка Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кг не змогла зачепитися за медаль Олімпійських ігор у Токіо. Після ривка Українка йшла на другому місці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Деха почала ривок зі 110 кг, успішно взявши вагу. А потім з другої спроби їй підкорилися 113 кг.Це був другий результат серед 8-ми фіналісток. Більше весь взяла лише представниця Еквадору Патрісія Даджомес-118 кг.

У поштовху Деха відразу зі 131 кг, але ні в одній з трьох спроб ця вага їй не підкорився. Також завершила з нульовим результатом у поштовху кореянка Сухуен Кім.

Олімпійською чемпіонкою стала еквадорка Даджомес із загальним результатом 263 кг (118 ривок, 145 поштовх). Друге місце у американки Катерин Ньє - 249 кг (111 і 138), третя мексиканка Аремі Фуентес - 245 кг (108 і 138).

Нагадаємо, раніше сьогодні плавець Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпійських ігор-2020. Він посів друге місце в запливі на 1500 метрів вільним стилем.

Всього українські спортсмени в Токіо завоювали вже шість медалей - 1 срібна і 5 бронзових.

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