Важко хворіють діти. У світі зареєстрували спалах гепатиту невідомої природи

Ще 40 випадків було виявлено у Європейському союзі. Випадки також були підтверджені у США та Ізраїлі.

"Розслідування тривають у всіх країнах, які повідомляють про випадки, але зараз точна причина цього гепатиту досі залишається невідомою", - повідомила директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон.

За її словами, на даний момент медики не знайшли зв'язку між зараженням і подорожами.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), цей спалах привів як мінімум до 17 трансплантацій печінки пацієнтам віком до 16 років та однієї смерті. Де саме було зафіксовано летальний випадок - невідомо.