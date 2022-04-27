Важко хворіють діти. У світі зареєстрували спалах гепатиту невідомої природи

По всьому світу вже зареєстрували майже 200 випадків тяжкої форми гепатиту у дітей невідомого походження. Найбільшу кількість хворих зареєстрували у Великій Британії – 111 випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Ще 40 випадків було виявлено у Європейському союзі. Випадки також були підтверджені у США та Ізраїлі.
"Розслідування тривають у всіх країнах, які повідомляють про випадки, але зараз точна причина цього гепатиту досі залишається невідомою", - повідомила директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон.
За її словами, на даний момент медики не знайшли зв'язку між зараженням і подорожами.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), цей спалах привів як мінімум до 17 трансплантацій печінки пацієнтам віком до 16 років та однієї смерті. Де саме було зафіксовано летальний випадок - невідомо.
Нагадаємо, в Іспанії виявили перший випадок сальмонельозу з-за шоколадки Kinder.
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