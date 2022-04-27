UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тяжело болеют дети. В мире зарегистрировали вспышку гепатита неизвестной природы

Фото: в мире зарегистрировали вспышку гепатита неизвестной природы
Автор: Наталия Гурковская

По всему миру уже зарегистрировали почти 200 случаев тяжелой формы гепатита у детей неизвестного происхождения. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Великобритании - 111 случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Еще 40 случаев были выявлены в Европейском союзе. Случаи также были подтверждены в США и Израиле.

"Расследования продолжаются во всех странах, сообщающих о случаях, но в настоящее время точная причина этого гепатита до сих пор остается неизвестной", - сообщила директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

По ее словам, на данный момент медики не нашли связи между заражением и путешествиями.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта вспышка привела как минимум к 17 трансплантациям печени пациентам в возрасте до 16 лет и к одной смерти. Где именно был зафиксирован летальный случай - неизвестно.

Напомним, в Испании выявили первый случай сальмонеллеза из-за шоколадки Kinder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гепатит А