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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Тянет время": Стармер отреагировал на отказ Путина встретиться с Зеленским

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин отказался приезжать в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что "тянет время". Ведь он не хочет быстрого прекращения огня.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стармер отметил, что Путин "стоит на пути" к прекращению огня между Россией и Украиной.

"То, что произошло сегодня, - еще одно доказательство того, что именно Путин тянет время. Именно Путин является причиной задержки прекращения огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, четко заявила о том, что она хочет добиться 30-дневного безоговорочного прекращения огня, и мы уже давно говорим, что именно Путин стоит на пути к этому миру", - подчеркнул он.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что союзники Украины "должны действовать и оказывать давление на Путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.

Он также призвал к дальнейшим санкциям против России.

"Нам нужно оказывать давление на Путина, которое поможет заставить его сесть за стол переговоров. Сейчас для него настало время провести переговоры и положить конец этим боевым действиям, - отметил Гили.

По его словам, у российского диктатора есть возможность прекратить войну: он может приехать в Стамбул и провести переговоры, а также отдать приказ о прекращении огня.

 

Переговоры Зеленского и Путина

Напомним, сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский был готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого он прибыл в Турцию.

Однако российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу. На переговоры он отправил делегацию, которая даже не состоит из топ-чиновников РФ.

Подробнее о переговорах Украины и России в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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Владимир ПутинКир СтармерМирные переговорыПеремирие России и УкраиныРежим прекращения огня