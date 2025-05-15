"Тянет время": Стармер отреагировал на отказ Путина встретиться с Зеленским

Стармер отметил, что Путин "стоит на пути" к прекращению огня между Россией и Украиной.

"То, что произошло сегодня, - еще одно доказательство того, что именно Путин тянет время. Именно Путин является причиной задержки прекращения огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, четко заявила о том, что она хочет добиться 30-дневного безоговорочного прекращения огня, и мы уже давно говорим, что именно Путин стоит на пути к этому миру", - подчеркнул он.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что союзники Украины "должны действовать и оказывать давление на Путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.

Он также призвал к дальнейшим санкциям против России.

"Нам нужно оказывать давление на Путина, которое поможет заставить его сесть за стол переговоров. Сейчас для него настало время провести переговоры и положить конец этим боевым действиям, - отметил Гили.

По его словам, у российского диктатора есть возможность прекратить войну: он может приехать в Стамбул и провести переговоры, а также отдать приказ о прекращении огня.