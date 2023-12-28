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"Бремя" нейтралитета. Медалист Токио-2020 из России продлил парад отказов от Олимпиады

Париж, Четверг 28 декабря 2023 15:19
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"Бремя" нейтралитета. Медалист Токио-2020 из России продлил парад отказов от Олимпиады Фото: Климент Колесников в Париж решил не ехать (росСМИ)
Автор: Антон Федорцив

Российский пловец Климент Колесников присоединился к атлетам-соотечественникам, отказавшимся от поездки на Олимпиаду-2024 в Париже из-за неприятия критериев нейтральности от спортивных функционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

23-летний россиянин отверг требования Международного олимпийского комитета (МОК) относительно нейтрального статуса для представителей РФ и Беларуси на грядущих летних Играх. На предыдущей Олимпиаде он завоевал "серебро" в 100-метровке на спине и бронзовую медаль на ста метрах вольным стилем.

"На данный момент, при имеющихся обстоятельствах, это неприемлемо для меня. Мечта об олимпийском "золоте" остается, но я не грущу из-за того, что не поеду. Другие участвуют, соревнуются, будто ничего не произошло. А мы не будем иметь права на делегацию, флаг и гимн", – пожаловался Колесников.

Ранее ряд российских спортсменов объявил бойкот Олимпиаде-2024. Отвратительный "флешмоб" начал другой пловец – Евгений Рылов. Впоследствии его поддержала сборная России по художественной гимнастике.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

К слову, ранее Лукашенко раскрыл принадлежность борчихи Колодинской к МВД Беларуси.

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