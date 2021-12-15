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Twitter запустив функцію автоматичних субтитрів до нових відео

Автор: Ольга Белей

Сервіс мікроблогів Twitter презентував нововведення, завдяки якому будуть створюватися автоматичні субтитри до опублікованих відео. Функція буде доступна користувачам додатків на iOS і Android, а також особам, які використовують веб-браузери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії Twitter.

"Де підписи до відео, коли вони вам так потрібні? З сьогоднішнього дня вони будуть з'являтися автоматично", - йдеться в сервісному повідомленні.

При цьому уточнюється, що можливість запустити функцію буде у користувачів додатків на iOS і Android, а також у осіб, які використовують веб-браузери. Така функція буде доступна тільки для нових відеороликів, що з'являються в стрічці.

Для показу субтитрів в розгорнутому вигляді їх потрібно буде включати в системних налаштуваннях. Буде доступно понад 30 мов, на яких можна створювати субтитри.

Нагадаємо, тепер користувачі Twitter зможуть видаляти фотографії з соціальної мережі за запитом. Зокрема, фото, де відображені приватні особи без їх згоди.

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