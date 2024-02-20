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Twitter заблокировал аккаунт жены Навального, но это быстро исправили

Фото: Юлия Навальная (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Twitter сегодня, 20 февраля, приостановил действие учетной записи Юлии Навальной. Но проблему быстро исправили после огласки в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Блокировка учетной записи Навальной началась после того, как она сегодня обнародовала пост с призывом  "вернуть тело Алексея и позволить ему быть похороненным с достоинством".

Фото: блокировка учетной записи Навальной (скриншот)

Также сегодня Навальная писала в Twitter, что ей "все равно, как пресс-секретарь (речь о пресс-секретаре российского диктатора Владимира Путина Дмитрие Пескове - ред.) убийцы прокомментирует мои слова".

Представители соцсети никак не комментировали причину таких действий, но через полчаса разблокировали учетную запись Навальной. 

Обновлено 17:02

В Twitter сообщили, что аккаунт Навальной ошибочно отметил механизм защиты платформы от манипуляций и спама. 

"Мы разблокировали учетную запись, как только нам стало известно об ошибке, и будем обновлять защиту", - добавили представители соцсети. 

Смерть Навального 

Напомним, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии, где он отбывал свой срок. 

Юлия Навальная, комментируя смерть мужа, обвинила в инциденте российского диктатора Владимира Путина. 

Более детально о смерти Навального - в материале РБК-Украина

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