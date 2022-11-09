У Twitter появится новая "официальная" отметка: кто сможет получить

Нововведение подтвердила вице-президент компании Эстер Кроуфорд. По ее словам, после запуска системы в выбранные аккаунты добавят отметку "официальный". Приобрести ее будет невозможно, однако получить, вероятно, смогут желающие оформить ежемесячную подписку за 8 долларов.

Текущая система соцсети с синими официальными галочками скоро исчезнет. Эксперты считают, что платный доступ к галочке может увеличить количество случаев мошенничества. Кроме того, серый цвет отметки будет сливаться с фоном и может привести к путанице.

По словам Кроуфорд, не все пользователи Twitter, которые сейчас имеют синюю галочку, смогут получить серую. Для этого нужно пройти двухэтапную проверку. "Официальная" отметка будет зарезервирована для государственных аккаунтов, коммерческих компаний, деловых партнеров, крупных СМИ, издателей и некоторых общественных деятелей.

Пока остается неизвестным, как Twitter будет определять, какие пользователи отвечают требованиям "официальности". Ожидается, что новая галочка появится уже в ближайшие дни.