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Twitter вводить функцію регулювання швидкості

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні користувачі Twitter здатні записувати відеоролики, що обмежуються 140-секундами. Вже незабаром до мікроблогу додадуть можливість регулювання швидкості програвання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter.

Згідно з заявою Twitter, функцію регулювання швидкості програвання вже тестують деякі з користувачів операційної системи Android. Аби скористатися нововведенням, достатньо натиснути на кнопку налаштувань, що розташована в правому куті під час перегляду відеоролику. На вибір будуть доступні швидкості програвання від 0,25х до 2х.

За словами представника компанії Джозефа Нуньєса, відтворення з подвоєною швидкістю працюватиме не лише для відео, але і голосових повідомлень.

Фото: Twitter вводить функцію регулювання швидкості (Twitter)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Twitter почала тестування нової функції мікроблогу.

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