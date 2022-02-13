Сьогодні користувачі Twitter здатні записувати відеоролики, що обмежуються 140-секундами. Вже незабаром до мікроблогу додадуть можливість регулювання швидкості програвання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter.
Згідно з заявою Twitter, функцію регулювання швидкості програвання вже тестують деякі з користувачів операційної системи Android. Аби скористатися нововведенням, достатньо натиснути на кнопку налаштувань, що розташована в правому куті під час перегляду відеоролику. На вибір будуть доступні швидкості програвання від 0,25х до 2х.
За словами представника компанії Джозефа Нуньєса, відтворення з подвоєною швидкістю працюватиме не лише для відео, але і голосових повідомлень.
Фото: Twitter вводить функцію регулювання швидкості (Twitter)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Twitter почала тестування нової функції мікроблогу.