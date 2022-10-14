Twitter введет новую функцию, которая поможет ограничить круг общения в соцсети

Социальная сеть Twitter планирует добавить на платформу функцию, которая позволит запретить другим упоминать аккаунт пользователя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
В новом контекстном меню можно будет разрешить или запретить другим упоминать аккаунт пользователя в своих твитах, а также разрешить упоминания для всех или только для тех, за кем пользователь следит на сервисе.
Это уже не первый раз, когда Twitter позволяет ограничивать круг тех, кто может взаимодействовать с аккаунтом пользователя. В августе 2020 года Twitter позволил лишить некоторых пользователей права отвечать на записи, в октябре 2021 года сервис разрешил удалять подписчиков без блокировки.
Ранее мы писали, что социальная сеть Twitter добавила возможность пользователям редактировать свои твиты. Соответствующая функция 6 октября заработала для подписчиков из США.
Также сообщалось, что основная идея редактирования твитов состоит в том, чтобы пользователи соцсети могли исправлять допущенные в публикациях ошибки без необходимости удалять их вместе с оставшимися комментариями.
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