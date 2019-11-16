Twitter роз'яснив, що підпадає під заборону політичної реклами

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З 22 листопада під заборону в Twitter потраплять будь-які платні посилання на кандидатів, політичну партію, обраного або призначеного держслужбовця

Корпорація Twitter уточнила правила заборони на політичну рекламу в її сервісі мікроблогів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Так, з 22 листопада під заборону в Twitter потраплять будь-які платні посилання на кандидатів, політичну партію, обраного або призначеного держслужбовця, вибори, референдуми або виборчі бюлетені.



Крім того політичною рекламою буде вважатися контент з посиланнями на законодавство, постанову, директиву або судовий результат. Забороняються заклики до голосування, пропаганда за чи проти будь-чого з переліченого вище контенту, а також прохання про фінансову підтримку.

Мова йде не про заборону політичного контенту як такого, а про платне його просування. Винятки в забороні існують для новинних видань. Вони можуть показувати політичну рекламу, але їм заборонено агітувати за або проти.

Нагадаємо, про повну відмову від політичної реклами повідомив засновник Twitter Джек Дорсі 30 жовтня. За його словами, компанії не хочуть, щоб таргетована реклама, незважаючи на її ефективність, впливала на політичні рішення людей.

Раніше соцмережа Twitter ввела нові правила розміщення політичної реклами, які торкнуться всіх країн-членів Євросоюзу, Індії і Австралії.