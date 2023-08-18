RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Twitter уберут возможность блокировки пользователей

Фото: Илон Маск, владелец Twitter (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В социальной сети Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль владельца соцсети Илона Маска.

Он уточнил, что будет возможность заглушить пользователей или запретить отправку личных сообщений. 

Более подробных деталей насчет таких планов Маск не раскрыл. 

Грандиозные планы Маска 

Напомним, недавно Илон Маск и главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино представили логотип социальной сети, на котором белый крестик на черном фоне заменил знакомый символ синей птицы.

На фоне такого ребрендинга Маск заявил, что хочет превратить Twitter в "соцсеть для всего". Это предполагает создание широкой платформы для коммуникаций и финансовых транзакций.

Также Макс анонсировал, что в социальной сети Twitter в скором времени будет доступен только темный режим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterИлон Маск