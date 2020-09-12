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Twitter позначив запис Трампа як такий, що порушує правила соцмережі

Автор: Артур Родивилов

Twitter позначив попередженнями повідомлення президента США Дональда Трампа зі зверненням до виборців штату Північна Кароліна. Попередження говорить про те, що повідомлення порушило правила соцмережі, що стосуються виборів.

Відповідна відмітка з'явилася поруч із записом, розміщеного в акаунті американського лідера.

Трамп у своєму повідомленні закликав виборців з Північної Кароліни заздалегідь проголосувати поштою. Потім, коли відкриються дільниці, потрібно піти і перевірити, чи зарахований голос, і якщо ні, то проголосувати там.

Проте Twitter зберіг доступ до запису, бо він може представляти суспільний інтерес. При цьому операції з твітом обмежені: не можна лайкнути повідомлення, відповісти на нього або ретвітнути без власного коментаря.

Нагадаємо, раніше Twitter зазначив повідомлення Трампа як таке, що порушує вимоги соціальної мережі - поруч з твітом з'явилася позначка про те, що публікація про голосування з використанням поштових скриньок "вводить людей в оману".

Twitter позначив два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що порушують правила соцмережі про цивільну відповідальність у сфері виборчого права.

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