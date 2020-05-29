ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Twitter позначив пост представника МЗС Китаю про завезення COVID-19 в Ухань

Новини » Політика     29.05.2020 - 13:02

Пост позначений як такий, що вимагає перевірки фактів

Соціальна мережа Twitter позначила пост офіційного представника Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні як такий, що вимагає перевірки фактів. Йдеться про повідомлення, у якому чиновник допустив завезення коронавірусу військовими США.

Про це свідчать дані в соцмережі.

Позначка у вигляді знаку оклику "Отримайте факти про COVID-19" з'явилася під повідомленням від 12 березня. У ньому представник МЗС КНР припустив, що американські військові могли завезти коронавірус в Ухань під час Всесвітніх військових ігор в жовтні минулого року.

Значок містить посилання на статтю, в якій офіційний представник ВООЗ заявила про тваринне, а не лабораторне походження COVID-19.

Нагадаємо, раніше радник з національної безпеки Білого дому Роберт О'Брайен порівняв реакцію Китаю на спалах коронавируса з реакцією СРСР на Чорнобильську ядерну катастрофу.

Як писало РБК-Україна, раніше Китай закликав США віддавати всі сили заради досягнення швидкої перемоги над пандемією COVID-19, а не ставити "ультиматум" ВООЗ.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України КитайTwitterКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся