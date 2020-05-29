Twitter пометил пост представителя МИД Китая о завозе COVID-19 в Ухань

Фото: соцсеть Twitter (freepik)

Пост помечен как требующий проверки фактов

Социальная сеть Twitter пометила пост официального представителя Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня как требующий проверки фактов. Речь идет о сообщении, в котором чиновник допустил завоз коронавируса военными США.

Об этом свидетельствуют данные в соцсети.

Пометка в виде восклицательного знака "Получите факты о COVID-19" появился под сообщением от 12 марта. В нем представитель МИД КНР предположил, что американские военные могли завезти коронавирус в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре прошлого года.

Значок содержит ссылку на статью, в которой официальный представитель ВОЗ заявила о животном, а не лабораторном происхождении COVID-19.

Напомним, ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с реакцией СССР на Чернобыльскую ядерную катастрофу.

Как писало РБК-Украина, ранее Китай призвал США отдавать все силы ради достижения скорой победы над пандемией COVID-19, а не ставить "ультиматум" ВОЗ.

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Автор: Юлия Струк