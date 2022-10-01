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Twitter наглядно показал как будет работать функция редактирования сообщений

Фото: Twitter наглядно показал, как будет работать функция редактирования сообщений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Twitter наглядно показал как в будущем будет работать долгожданная для многих людей функция редактирования твиттера.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на сообщение Twitter.

"Здравствуйте, это тест, чтобы убедиться, что кнопка редактирования работает, мы сообщим вам, когда она станет доступна всем", - пишут разработчики.

Под сообщением можно просмотреть время последнего редактирования. Если нажать на него, появится возможность увидеть исходный текст. В отличие от классических редактирований в других сетях, Twitter позволит получить доступ к полной истории изменений.

В то же время после редактирования все лайки сбрасываются.

Фото: Twitter наглядно показал, как будет работать функция редактирования сообщений (twitter.com/TwitterBlue)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно, в рамках суда между миллиардером Илоном Маском и социальной сетью, более 98% акционеров Twitter поддержали предложение главы Tesla по приобретению Twitter за 44 млрд долларов.

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