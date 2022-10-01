"Здравствуйте, это тест, чтобы убедиться, что кнопка редактирования работает, мы сообщим вам, когда она станет доступна всем", - пишут разработчики.

Под сообщением можно просмотреть время последнего редактирования. Если нажать на него, появится возможность увидеть исходный текст. В отличие от классических редактирований в других сетях, Twitter позволит получить доступ к полной истории изменений.

В то же время после редактирования все лайки сбрасываются.

Фото: Twitter наглядно показал, как будет работать функция редактирования сообщений (twitter.com/TwitterBlue)