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Через Twitter. Маск продав акції Tesla майже на 7 млрд доларів

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Середа 10 серпня 2022 11:26
Через Twitter. Маск продав акції Tesla майже на 7 млрд доларів Фото: Ілон Маск, засновник компаній "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск продав акції виробника електромобілів на суму 6,9 млрд доларів. Ці кошти можуть бути використані для фінансування потенційної угоди з Twitter, якщо він програє судовий розгляд із соціальною медіа-платформою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска в Twitter.

"У випадку (сподіваюся, малоймовірному), якщо Twitter змусить закрити цю угоду і деякі партнери не прийдуть, важливо уникнути екстреного продажу акцій Tesla", - написав він.

На початку липня підприємець розірвав укладену 25 квітня угоду про покупку Twitter за 44 млрд доларів.

Twitter подав до суду на Маска, щоб змусити його завершити угоду, відхиливши його заяву про те, що його ввели в оману щодо кількості спам-акаунтів на платформі соціальної мережі, як докори сумління покупця на тлі різкого падіння акцій технологічних компаній. Обидві сторони приступлять до судового розгляду 17 Жовтня.

Нагадаємо, Twitter звинувачує Ілона Маска в багатомільйонних втратах. У другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.

Тим часом Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів.

Через деякий час Маск також подав зустрічний позов проти компанії, однак подробиці з цього приводу невідомі.

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Twitter Tesla Илон Маск
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