Twitter і Facebook заблокували кілька новинних сторінок через вибори у США

Twitter і Facebook заблокували деякі облікові записи. Вони поширювали дезінформацію про вибори в США.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що заблоковані сторінки були створені нещодавно. Це були в основному праві новинні акаунти, що публікують інформацію про голосування на виборах.

Twitter заявив, що акаунти були заблоковані за порушення політики щодо "координації" шляхом публікації неприпустимого вмісту.

В одній із заблокованих сторінок, SVNewsAlerts, було більше 78 тисяч підписників у Twitter. У записі часто попереджали про заворушення, пов'язані з виборами, і висвітлювали проблеми з безпекою і надійністю голосування. В ньому вказувалося на шахрайські заяви про демократів і зверталася увага на мітинги і виступи президента-республіканця Дональда Трампа.

Інші акаунти, заблоковані Twitter, включали FJNewsReporter, Crisis_Intel і Faytuks.

Раніше повідомлялося, що в ряді штатів США виборці отримують автоматизовані дзвінки з закликами залишатися вдома в день виборів.

Нагадаємо, що в США не зафіксували свідоцтв можливого втручання в голосуванням на виборах президента з боку іноземних держав.