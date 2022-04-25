Twitter може досягнути угоди з Ілоном Маском вже в понеділок, - Bloomberg

Twitter перебуває на завершальному етапі переговорів про продаж Ілону Маску на суму 43 мільярди доларів. Це може вважатися одним із найбільших у світі викупів компанії, яка зареєстрована на біржі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg News .

Як зазначає представник, Twitter працює над визначенням умов угоди і може досягти угоди з Ілоном Маском вже в понеділок, якщо переговори пройдуть успішно.

Як відомо, Маск підбирає партнерів для придбання і продовжує спілкуватися з потенційними співінвесторами.

Обговорення між засновником компанії-мільярдера Tesla Inc. та управлінням Twitter щодо купівлі акцій за 54,20 дол. акції Twitter підскочили на 6,2% на передринкових торгах у США в понеділок, досягнувши 51,98 доларів.

Twitter почав готуватися до потенційної угоди після того, як Маск оприлюднив план фінансування пропозиції, яка передбачала підтримку Morgan Stanley та інших установ. Ситуація змінюється і переговори можуть затягнутися довше або розірватися.