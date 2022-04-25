ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Twitter може досягнути угоди з Ілоном Маском вже в понеділок, - Bloomberg

Новость на русском →
Світ, Понеділок 25 квітня 2022 15:48
Twitter може досягнути угоди з Ілоном Маском вже в понеділок, - Bloomberg Фото: сторінка Ілона Маска у Twitter (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Twitter перебуває на завершальному етапі переговорів про продаж Ілону Маску на суму 43 мільярди доларів. Це може вважатися одним із найбільших у світі викупів компанії, яка зареєстрована на біржі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg News.

Як зазначає представник, Twitter працює над визначенням умов угоди і може досягти угоди з Ілоном Маском вже в понеділок, якщо переговори пройдуть успішно.

Як відомо, Маск підбирає партнерів для придбання і продовжує спілкуватися з потенційними співінвесторами.

Обговорення між засновником компанії-мільярдера Tesla Inc. та управлінням Twitter щодо купівлі акцій за 54,20 дол. акції Twitter підскочили на 6,2% на передринкових торгах у США в понеділок, досягнувши 51,98 доларів.

Twitter почав готуватися до потенційної угоди після того, як Маск оприлюднив план фінансування пропозиції, яка передбачала підтримку Morgan Stanley та інших установ. Ситуація змінюється і переговори можуть затягнутися довше або розірватися.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск готовий придбати 100% акцій сервісу мікроблогів Twitter. Він пропонує угоду за 43 млрд доларів.

Також ми повідомляли, що рада директорів Twitter ввела обмеження на можливість скупки акцій в значних масштабах. Таким чином, мільярдеру Ілону Маску фактично заборонили наростити частку вище 15%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Илон Маск
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде