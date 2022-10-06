Twitter добавил долгожданную функцию, но пока не для всех

Вносить изменения в публикации смогут только владельцы платной версии Twitter Blue, стоимость подключения которой составляет 4,99 доллара в месяц.

Эти пользователи будут иметь право редактировать свои твиты несколько раз в течение 30 минут после их обнародования.

Измененные твиты будут иметь специальную метку, отображающую время последнего редактирования. Кроме того, будет возможность просмотреть предыдущие версии публикаций.

К слову, владельцы платной версии уже пользуются функцией, которая: