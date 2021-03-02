Twitter буде маркувати повідомлення з фейками про COVID-вакцини

Соціальна мережа Twitter буде маркувати повідомлення, що містять дезінформацію про вакцини від коронавірусу. Після двох-трьох таких порушень аккаунт блокуватимуть на 12 годин.

Про це повідомили в компанії.

За чотири порушення аккаунт заблокують на тиждень. А за п’ять і більше постів з дезінформацією про вакцинацію сторінка може бути заблокована назавжди.

"Починаючи відсьогодні, ми маркуватимемо твіти, які можуть містити інформацію, що вводить в оману про вакцини проти COVID-19 на додаток до наших постійних зусиль по видаленню найбільш шкідливої інформації, що вводить в оману по COVID-19, з сервісу", - повідомили в компанії.

У компанії додали, що наразі було видалено понад 8 000 повідомлень і вжиті заходи проти понад 11 мільйонів осіб, які поширювали фейки про вакцинацію.

В середині грудня 2020 року з’явилась інформація, що соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавірусу. Зокрема, будуть видалятися повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.

Нагадаємо, російське наглядове відомство Роскомнагляд звинуватило Twitter в порушенні російського законодавства. Він хоче оштрафувати соцмережу на 100 тисяч доларів.