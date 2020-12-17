Twitter буде видаляти фейкову інформацію про вакцини від коронавірусу

Фото: Twitter (pexels)

Соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавірусу. Зокрема, будуть видалятися повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.

Про це Twitter повідомив на своїй сторінці.

Також будуть видалятися повідомлення про те, що вакцини нібито використовуються для контролю над людьми, а також помилкові і спростовані заяви про побічні ефекти препаратів.

"В контексті глобальної пандемії дезінформація про вакцини є серйозною і зростаючою проблемою", - йдеться в повідомленні.



У сервісі додали, що з 2021 року всі повідомлення з неперевіреною інформацією про вакцинацію позначатимуться як суперечливі.



Нагадаємо, 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

Також РБК-Україна писало, що Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в Україну.