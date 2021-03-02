ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Twitter будет маркировать сообщения с фейками о COVID-вакцинах

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 06:20
Twitter будет маркировать сообщения с фейками о COVID-вакцинах Фото: Twitter (pexels)
Автор: Даша Харченко

Социальная сеть Twitter будет маркировать сообщения, содержащие дезинформацию о вакцинах от коронавируса. После двух-трех таких нарушений аккаунт будет блокироваться на 12 часов.

Об этом сообщили в компании.

За четыре нарушения аккаунт заблокируют на неделю. А за пять и более постов с дезинформацией о вакцинации страница может быть заблокирована навсегда.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем маркировать твиты, которые могут содержать информацию, вводящую в заблуждение о вакцинах против COVID-19 в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее вредной информации, что вводит в заблуждение о COVID-19, из сервиса", - сообщили в компании.

В компании добавили, что уже было удалено более 8 000 сообщений и приняты меры против более 11 миллионов человек, которые распространяли фейки о вакцинации.

В середине декабря 2020 года появилась информация, что социальная сеть Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. В частности, будут удаляться сообщения о вреде вакцины для здоровья.

Напомним, российское надзорное ведомство Роскомнадзор обвинило Twitter в нарушении российского законодательства. Он хочет оштрафовать соцсеть на 100 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина вакцина от коронавируса
NEWS
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"