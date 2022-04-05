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Twitter більше не буде поширювати або рекомендувати акаунти російських урядів

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Вівторок 05 квітня 2022 21:42
Twitter більше не буде поширювати або рекомендувати акаунти російських урядів Twitter більше не буде поширювати облікові записи уряду РФ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Twitter заявили, що більше не будуть поширювати або рекомендувати облікові записи російського уряду на своїй платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що облікові записи, якими керує російський уряд, більше не будуть "поширюватись або рекомендуватися людям у Twitter, у тому числі в домашній хронології, огляді, пошуку та інших місцях сервісу".

Зокрема, цей крок відображає нову політику, яку Twitter оприлюднює, щоб забезпечити вільний потік інформації. У політиці зазначено, що Twitter не буде поширювати або рекомендувати облікові записи на своїй платформі, якими керують уряди, які "залучені у збройні міждержавні конфлікти".

Ця політика вперше запроваджується проти Росії через її вторгнення в Україну.

Російський уряд має мільйони послідовників на численних акаунтах, у тому числі ті, які керуються офісом президента Росії Володимира Путіна, міністерствами закордонних справ і оборони Росії.

Раніше ми повідомляли, що у Росії відключили Twitter.

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