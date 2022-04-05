Twitter більше не буде поширювати або рекомендувати акаунти російських урядів
У Twitter заявили, що більше не будуть поширювати або рекомендувати облікові записи російського уряду на своїй платформі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Повідомляється, що облікові записи, якими керує російський уряд, більше не будуть "поширюватись або рекомендуватися людям у Twitter, у тому числі в домашній хронології, огляді, пошуку та інших місцях сервісу".
Зокрема, цей крок відображає нову політику, яку Twitter оприлюднює, щоб забезпечити вільний потік інформації. У політиці зазначено, що Twitter не буде поширювати або рекомендувати облікові записи на своїй платформі, якими керують уряди, які "залучені у збройні міждержавні конфлікти".
Ця політика вперше запроваджується проти Росії через її вторгнення в Україну.
Російський уряд має мільйони послідовників на численних акаунтах, у тому числі ті, які керуються офісом президента Росії Володимира Путіна, міністерствами закордонних справ і оборони Росії.
Раніше ми повідомляли, що у Росії відключили Twitter.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 41-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!