Создателей китайского искусственного интеллекта обвинили в краже данных у ChatGPT

По данным источников издания, исследователи безопасности Microsoft осенью заметили, что лица, которые могут быть связаны с DeepSeek, изымали большой объем данных с помощью интерфейса прикладного программирования OpenAI, или API.

Разработчики программного обеспечения могут заплатить за лицензию на использование API для интеграции фирменных моделей искусственного интеллекта OpenAI в свои собственные приложения.

Microsoft, технологический партнер OpenAI и ее крупнейший инвестор, уведомила OpenAI об этой деятельности. Такая деятельность может нарушать условия обслуживания OpenAI или может указывать на то, что группа действовала с целью снять ограничения OpenAI на объем данных, которые они могли получить.

Обвинения из лагеря Трампа

Кроме того, Дэвид Сакс, советником Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют, заявил, что есть "существенные доказательства" того, что DeepSeek опирался на результаты моделей OpenAI, чтобы помочь разработать свою собственную технологию. В интервью Fox News Сакс описал технику, называемую дистилляцией, при которой одна модель ИИ использует результаты другой для обучения, чтобы развить аналогичные возможности.

"Существуют существенные доказательства того, что DeepSeek извлекла здесь знания из моделей OpenAI, и я не думаю, что OpenAI очень довольна этим", - сказал Сакс.

В заявлении в ответ на комментарии Сакса OpenAI не стала напрямую комментировать его слова о DeepSeek. "Мы знаем, что компании из КНР - и другие - постоянно пытаются перенять модели ведущих американских компаний в области ИИ", - заявил представитель OpenAI.

Китайский искусственный интеллект

Ранее в январе DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, перевернув рынок, на котором доминируют OpenAI, создатель популярного ChatGPT, и американские конкуренты, такие как Google и Meta Platforms.

Китайский стартап заявил, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, в том числе по математическим задачам и общим знаниям, - и была создана минимальные деньги.

Потенциальная угроза преимуществу американских компаний в отрасли привела к падению технологических акций, связанных с ИИ, включая Microsoft, Nvidia, Oracle и материнскую компанию Google Alphabet, уничтожив в общей сложности почти 1 триллион долларов рыночной стоимости.