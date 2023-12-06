"Творцы справедливости". Зеленский, Залужный и Умеров поздравили ВСУ (видео)

При подготовке материала использовались источники: Офис президента, Facebook президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Валерия Залужного и главы Минобороны Рустема Умерова.

Зеленский: ВСУ - творцы справедливости

Президент записал поздравления для военных из центра Киева, идя по улицам и здороваясь с пешеходами.

"И на улице немного холодно, но тепло на душе. И скользко, но знаю: дойдем. Во всех смыслах. Потому что знаю, что идем на самом деле вместе. Было тяжело, но мы выстояли. Сейчас непросто, но мы двигаемся. Как бы ни было сложно - дойдем. До наших границ, до наших людей. До нашего мира. Мира справедливого. Мира свободного. Вопреки всему. Вместе с вами. И благодаря вам, нашему народу, нашим Вооруженным Силам Украины", - сказал глава государства.

Зеленский выразил благодарность нашим воинам и призвал украинцев почтить память погибших героев.

Президент также шутливо вспомнил о Святом Николае, поздравляя украинских защитников и защитниц.

"И помним: к тем, кто вел себя хорошо, придет Святой Николай Чудотворец. К тем, кто вел себя ничтожно, придут ВСУ. Творцы справедливости", - добавил Зеленский.

Залужный: Украина не сдается только благодаря ВСУ

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров за борьбу против России

"Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага", - говорится в обращении Залужного.

Он подчеркнул, что Силы обороны стоят за будущее украинских детей, поэтому "борются, не имея права на поражение".

"Гордый за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Украина не сдается - благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь - как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно", - подчеркнул Залужный.

Умеров: ВСУ стали символом несокрушимости для всего мира

Министр обороны поблагодарил Вооруженные силы Украины за отвагу и честь в борьбе с российским агрессором.

"Вы идете вперед, сметая врага и ведете нас за собой. Вы стали символом военной доблести и несгибаемости для всего мира! На ваших плечах держится каждый наш окоп, каждая наша эспешка, каждая наша посадка", - заявил Рустем Умеров.

Он добавил, что штурмовой зов украинских воинов "Это наша посадка" уже кричат дети, когда играют во дворах.

"Ваш зов идет перед вами. Это последнее, что слышит враг, перед тем, как вы освобождаете украинские земли", - подчеркнул Умеров.