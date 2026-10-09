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В Тверской области РФ атакован завод, производящий топливо для крылатых ракет

08:02 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: российская служба МЧС (росСМИ)

В Тверской области РФ ночью 9 октября был атакован "Редкинский опытный завод", который является важной частью российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Завод находится в городе Редкино, в Тверской области.

"Сегодня ночью был атакован Редкинский опытный завод. В прошлый раз он был атакован в феврале 2026 года", - написали в паблике.

Известно, что предприятие производит компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

Завод является частью производственной цепочки ВПК РФ, обеспечивая ракетную и авиационную промышленность специальной химической продукцией.

Атакована нефтебаза

Также известно, что в Белгородской области была атакована нефтебаза ночью 9 октября.

"После ночной атаки в Белгородской области горит нефтебаза к северу от Белгорода", - сообщил один из OSINT-каналов.

Напомним, недавно беспилотники ударили по крупнейшему в РФ нефтезаводу. Омский НПЗ горит после обстрела.

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