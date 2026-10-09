В Тверской области РФ атакован завод, производящий топливо для крылатых ракет

Завод находится в городе Редкино, в Тверской области.

"Сегодня ночью был атакован Редкинский опытный завод. В прошлый раз он был атакован в феврале 2026 года", - написали в паблике.

Известно, что предприятие производит компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

Завод является частью производственной цепочки ВПК РФ, обеспечивая ракетную и авиационную промышленность специальной химической продукцией.

Атакована нефтебаза

Также известно, что в Белгородской области была атакована нефтебаза ночью 9 октября.

"После ночной атаки в Белгородской области горит нефтебаза к северу от Белгорода", - сообщил один из OSINT-каналов.