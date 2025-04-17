Животные возвращаются в Чернобыль: в заповеднике стало больше лошадей и оленей

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике стартовал сезон ежегодного учета копытных животных. Маршрутные наблюдения позволяют оценить численность, поведение и миграцию диких жителей зоны.

Один из ключевых методов - анализ фекалий, которые копытные оставляют 16-20 раз в сутки. Эти следы хорошо сохраняются и помогают исследователям установить направления передвижения животных.

Как проводят наблюдения

Чаще всего копытные встречаются во время поездок по заповеднику - животные на мгновение останавливаются, присматриваются к машине и убегают в чащу. Чтобы осуществить детальные наблюдения, специалисты заранее выбирают место, маскируются и ждут, когда звери выйдут на выпас.

Весна для них - время перехода на молодую зеленую растительность. Этот процесс важен для постепенной адаптации желудочно-кишечного тракта после зимнего рациона.

Кроме того, увеличение активности животных повлияло и на состояние растительности. Запасы сухой травяной массы уменьшаются, что, с одной стороны, полезно для снижения риска пожаров, а с другой - пастбища испытывают нагрузку. Некоторые виды трав (в частности вейник и осока), которые копытные не потребляют, продолжают формировать большие скопления сухостоя.

Популяции растут, но есть исключения

В целом ситуация в заповеднике имеет положительную динамику. Зафиксирован рост численности лошадей Пржевальского и оленей благородных. Нынешнее открытие - стадо из 23 особей оленя, что стало рекордом для территории.

Зато численность европейского лося уменьшилась. Вероятно, это связано с ограничением сезонной миграции через украинско-белорусскую границу.

Учеты следов, экскрементов и визуальные наблюдения позволяют не только оценить популяцию, но и зафиксировать показатели рождаемости и активности животных. Данные весенних наблюдений помогают ученым лучше понять, как развивается экосистема заповедника после десятилетий изоляции.