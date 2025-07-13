"Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина

- У меня вся семья военная. У меня шесть братьев, и все воюют. Все на разных направлениях. Кто-то в Покровске, кто-то в Херсоне, кто-то здесь, кто-то в Запорожье. Поэтому я пошел, как исполнилось 18. Я еще в 14-м году, когда был в четвертом классе, хотел быть в армии, поэтому, я думаю, мечта осуществилась, - рассказывает "Механик", 21-летний командир пушки.

Мы находимся на позиции артиллеристов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба возле Часового Яра. Их оружие - старая-добрая гаубица Д-30, которую они маскируют, обслуживают и спасают от вражеских дронов ежедневно.

Часов Яр - небольшой город в Донецкой области, расположенный в 10-12 км от Бахмута. С 2022 года его роль стала критически важной: это логистический и тактический узел, который обеспечивает всю логистику на направлении.

Когда россияне начали наступление на Бахмут в конце 2022 года, Часов Яр стал ключевой опорой ВСУ для удержания города и защиты подходов к Краматорску и Славянску. Его потеря открыла бы врагу путь дальше на запад Донецкой области.

За последние месяцы Часов Яр остается одним из самых обстреливаемых участков фронта. Бои идут за промзону, посадки и каналы. Россияне заявляют об "успехах", но ВСУ отбивают штурмы и проводят контратаки, используя дроны и артиллерию.

Город сильно разрушен: осталось мало гражданских, инфраструктура фактически не функционирует.

Вместе с артиллеристами мы спустились в блиндаж - это подземные ходы, тоннели и укрытия, которые роют и укрепляют своими руками. Здесь пахнет землей, древесиной и порохом. Здесь бойцы шутят, отдыхают и в любой момент готовы выбежать на позицию, чтобы дать залп.

Одному из бойцов, "Мишке", всего 19 лет. Как только ему исполнилось восемнадцать в августе 2024-го, сразу присоединился к войску. Говорит, что в гражданской жизни оставаться не мог.

- Здесь как-то более весело. Здесь каждый друг за друга. Мотивация была, чтобы не видели войны братья и сестры, чтобы как на старшего на меня все легло. У меня два брата и три сестры. Сначала родители были против. Потом они смирились с тем, что меня никак не переубедят, и согласились, - рассказывает "Мишка".

Боец "Мишка"

Молодой и весь расчет, ребята в возрасте 19-25 лет. Говорят, времени думать "что будет дальше" нет: надо работать, пока враг не прорвался.

У молодых есть мотивация, чтобы защищать свою Родину. В основном они не задумываются над тем, что будет дальше.

- Да, возможно, молодость проходит. Но в данной ситуации надо защищать страну, - говорит "Мишка".

Быт возле Д-30: "Пушка жжет ветки и нервы"

В рацию поступила команда "к бою". Бежим на позицию буквально несколько секунд - и начинается работа. Расчет движется слаженно, все действия отработаны до автоматизма.

- Видимо, сейчас было засечено движение россиян, поэтому надо хорошо поработать, - говорит "Механик".

Вдоль подземного коридора бойцы бегут друг за другом, кто к гаубице, а кто готовить боекомплект. Снаряд быстро подносят к установке.

- Пушка! Выстрел!

На несколько секунд все вокруг поднимается в воздух и замирает, будто в фильме "Матрица". В ушах гул. Еще секунда и работа снова продолжается. Нужно нанести еще один удар. Темп отработки бешеный. Это означает лишь одно - враг активизировался.

- Мы отрабатываем сейчас по пехоте, - говорит командир пушки.

На пушке Д-30 работать сложно и опасно. Довольно трудно сделать ее незамеченной.

- Эту пушку накрыть тяжело. Каждый день ходим, вырубаем ветки, накрываем и все заново, потому что оно высыхает. Во время выстрела сетки горят, - рассказывает командир.

- В прошлый раз мы размещали гаубицу Д-30 просто в посадке на открытом пространстве, а теперь прячем в блиндаже, постоянно копаем, - рассказывает командир пушки.

Один из ребят показывает, как заряжают гаубицу. Видно, как они относятся к своему оружию с большим трепетом.

"Враг сильный, но мы держимся"

Бойцы рассказывают, что сейчас идет война преимущественно дронов, артиллерийских и минометных установок.

- В нашем подразделении уже создан взвод беспилотных авиационных комплексов. Раньше его не было. Сейчас это очень играет нам на руку, потому что ребята опытные. Много ребят попало тех, кто был долго в пехоте, они знают, как оно работает и где русские сидят или могут накапливаться", - рассказывает один из солдат.

На этом направлении враг давит каждый день, у них гораздо больше людей, дронов и средств поражения, но украинские военные держатся.

- По перехватам обнаружили, что россияне давно планировали взять Часов Яр. Но мы постоянно на контакте со смежниками и вместе сдерживаем это как можем, - говорит один из них.

Как брали пленного дроном

Дроны сейчас играют важную роль в планировании различных операций. Недавно бойцы 101-й бригады охраны Генштаба провели такую - взяли в плен россиянина.

- Операция долго готовилась. Россияне сидели в бункере. Мы их дроном шугали и всем чем могли. И последний, который остался там, раненый, сам захотел сдаться. Это был такой первый момент, когда третий батальон охраны взял россиянина дроном. Именно дроном! Он писал нам записки, потом с помощью дрона мы его вывели на наши позиции и передали по этапу 24-й бригаде, - рассказывает один из бойцов.

С помощью дрона пленного вели через весь Часов Яр. Это был военнослужащий десантных войск РФ, родом из Москвы, молодой, он рассказал о своей службе и преступлениях российских командиров против своих же бойцов.

- Я был медиком на заводе (местная локация, - ред.). Полтора месяца. Бывало, пару раз ходил за ранеными. Один раз выбегал, тащил. А все остальные разы я их встречал на заводе.

- Был ли ты свидетелем военных преступлений?

- Задание командира нашей роты было обнулить двух людей из нашей же роты - за то, что они не вытащили трехсотого. Я первый раз за ним пошел. Они там сидели, музыку слушали, видео записывали. Не вытаскивали его. На следующий день мы вытащили его. Я им дорогу показывал: здесь мины, здесь мины. Пробежал через открытую местность, забежал под укрытие. Ждал 2 часа - так никто и не пришел. Оказывается, они обратно ушли. На следующий день мы уже пошли за ним. Они там чего-то напились, пьяные были. Их привели, уже на точку стабилизации, связали руки, командир говорит: если вы их сейчас не завалите, я приду и вас сам завалю, - рассказывает российский пленный и добавляет, что подобные случаи в армии агрессора случаются очень часто.

- Почему решил сдаться в плен?

- Я прекрасно понимал: или я так погибну, или я просто сгнию. Ни воды не было, ничего не сбрасывали. Лекарства просил - и ничего. Второй батальон нам воду сбросил. Наше командование сказало, что ничего делать не будет.

- Что бы ты хотел сказать своим соотечественникам об этой войне?

- Я понимал, что война, но я не понимал, что это такое. Ребята, не вздумайте сюда идти. Просто не вздумайте. Живите, как живете.