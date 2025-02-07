Туск сделал заявление о депортации иностранцев из Польши и вспомнил об украинцах

"Я попросил министра внутренних дел и администрации и министра юстиции представить быстрый план немедленного реагирования на организованную и агрессивную преступность, совершенную иностранцами. Каждый, кто посетит Польшу, воспользуется нашим гостеприимством и грубо нарушит закон, будет депортирован из Польши", - заявил он.

По словам Туска, "в ближайшие дни эти решения будут иметь практическое измерение", а так называемый миграционный пакт будет содержать много положений, которые "с точки зрения южных стран могут и будут способствовать защите Европейского Союза и этих стран от нелегальной миграции ".

"Там есть много положений, которые должны облегчить (действовать) всем европейским странам в их политике возвращения. Я не хочу использовать грубые слова, как "депортация", а возвращение. Все эти механизмы, которые позволят более эффективную защиту от нелегальной миграции, Польша будет не только уважать, но и поддерживать", - заявил глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что Польша находится в особой ситуации, напомнив о наплыве мигрантов на границе Польши с Беларусью, инспирированный главой белорусского режима Александром Лукашенко и главой Кремля Владимиром Путиным, а более весомым аргументом, по его словам, является то, что "Польша открыла свои границы и сердца для 2 млн беженцев из Украины".

"Если кто-то в Европе думает, что Польша должна взять на себя другие бремя, то независимо от того, кто это говорит, я скажу, что Польша этого не будет выполнять. Конец истории", - заявил премьер.