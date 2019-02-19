Туск заявив про високу репутацію Порошенка у всіх столицях Європи

Туск заявив, що дуже цінує особисту роль Порошенка

Президент Европейского совета Дональд Туск высоко оценил усилия президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ в государстве. Об этом Туск сказал во время встречи с Порошенко 18 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

В частности, Туск отметил усилия украинского народа в борьбе против российской агрессии. "Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда было продемонстрировано такое сопротивление и отвага, а также прагматизм", - отметил он.

Также Туск заявил, что очень ценит личную роль Порошенко. "У вас также есть хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны является очень высокой не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую репутацию", - заявил Туск.

Напомним, Туск на встрече с Порошенко заявил, что в Украине должны продолжить воплощать реформ и усилия, направленные на построение демократии.