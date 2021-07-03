Туск очолив опозиційну партію Польщі і пообіцяв привести її до перемоги

Вибори, заплановані на 2023 рік, визначать, чи продовжить правляча націоналістична партія "Право і справедливість" (PiS) суперечки з Брюсселем з питань, включаючи судові реформи, які, на думку ЄС, підривають незалежність суддів і права ЛГБТ.

"Громадянська платформа" незамінна, вона потрібна як сила, а не як пам'ять, щоб виграти боротьбу за майбутнє проти PiS, - сказав Туск на конгресі партії у Варшаві. - Без "Громадянської платформи" немає шансів на перемогу, і наша історія говорить нам про це".

Оголошення про повернення Туска було зроблено після переговорів, що відбулися за закритими дверима між новим лідером, його попередником Борисом будкою і мером Варшави Рафалом Трзасковскі.

Президент Європейської ради з 2014 по 2019 рік, Туск допоміг Євросоюзу пережити бурхливий період, відзначений Brexit і міграційною кризою.

Перший прем'єр-міністр у посткомуністичній історії Польщі, який виграв два терміни перебування на посаді з 2007 по 2014 рік, очолював уряд завдяки перемозі партії "Громадянська платформа" на виборах.

Під час світової фінансової кризи Польща уникла рецесії під керівництвом Туска, але уряд став сприйматися таким, яки все більш не має відношення до проблем більш молодих і менш забезпечених поляків.

Після повернення в польську політику Туску все одно доведеться зіткнутися з цією проблемою, оскільки партія, яка, за словами деяких аналітиків, щосили намагалася визначити свій порядок денний і встановити зв'язок з виборцями за межами свого основного середнього класу, міського електорату, знаходиться близько рекордно низького рівня в рейтингу

"Найбільша опозиційна партія переживає найбільшу кризу в своїй історії... Багато виборців, яким не подобається PiS, також не хочуть голосувати за PO", - сказав Рафал Чведорук, політолог з Варшавського університету.

"Громадянська платформа", яка налічує 126 депутатів у польському парламенті проти 230 депутатів правлячої коаліції, була відсунута на третє місце в опитуваннях громадської думки партією католицького журналіста Шимона Головня "Польща 2050", чий правоцентристський порядок денний знаходить відгук у багатьох основних виборців"Громадянської платформи".