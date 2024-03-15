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Туск о настоящей солидарности с Украиной: меньше слов, больше боеприпасов

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что вкладывает в понятие "настоящей солидарности с Украиной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера.

На фоне продолжающейся войны России против Украины Туск отметил, что "настоящая солидарность" можно доказать только в помощи.

"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", - написал премьер.

Напомним, РБК-Украина писала, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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