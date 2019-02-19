Туск закликав українську владу повірити в молодь

Президент Європейської ради дав ряд порад владі України

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал украинскую власть поверить в молодежь. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе своего выступления Туск дал ряд советов власти Украины.

"Пятый и последний совет. Поверьте в молодежь. 5 лет назад молодые украинцы сдали экзамен, некоторые заплатили самую высокую цену. Если они верят в себя, то вы тоже можете поверить в них", - призвал президент Европейского совета.

Напомним, Туск заявил, что Украине не следует подражать европейским авторитарным политикам. Так, президент Европейского совета призвал украинские власти не подражать тем соседям и европейским политикам, которые пытаются убедить в наступлении времени авторитарной демократии и твердят о том, что демократия, основанная на свободе и правах человека, является пережитком прошлого.

Как писало РБК-Украина, Туск также призвал Украину избежать популизма.

Добавим, президент Европейского совета подчеркнул, что без Украины нет Европы. По его словам, те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, ставят под сомнение и целостность Украины.