Туск в Раді озвучив свої поради Україні

Туск закликав "не завдавати надмірної шкоди один одному на найближчих виборах"

Оппоненты Украины в Европе хотят испортить отношения между Киевом и Брюсселем. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск во время выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Туск озвучил свои советы Украине.

"Во-первых, не нанесите чрезмерного вреда друг другу на ближайших выборах", - заявил Туск.

Он отметил, что согласно истории, внутренние конфликты страны являются лучшим подарком для третьей стороны.

"Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любой повод для того, чтобы испортить солидарность между Брюсселем и Киевом. Резкий конфликт между вами может оказаться именно так. Поэтому, спорьте меру и оставайтесь едины в делах, которые имеют важнейшее значение для Украины", - добавил он.

Отметим, сейчас в Верховной раде Украины проходит специальное заседание в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В заседании принимают участие президент Петр Порошенко и Дональд Туск.

Он также отметил, что Украина должна построить добропорядочное государство и поверить в необходимость прозрачности власти для граждан.

"Стройте вместе добропорядочное государстве. Не буду здесь читать лекцию о коррупции. Вы всем недавно показали, что готовы бороться с ней. Только прошу всех поверить, что честность и прозрачность власти нужны не потому, что это требование ЕС, а потому что этого требуют ваши граждане. Не прекращайте позитивных изменений, даже если они болезненны для кого-то", - сообщил Туск.

В ходе своего выступления в Раде Дональд Туск заявил, что Европейский союз не смирится с одним актом насилия в Азовском море.

"Могу повторить перед вами от имени всего Европейского союза: мы с вами! Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства", - отметил он.