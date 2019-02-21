Туск припустив продовження переговорів по Brexit

Такий варіант передбачається в разі відсутності "розумної угоди" виходу Британії з Євросоюзу

Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) могут быть продлены. Об этом заявил в среду, 21 февраля, президент Европейского совета Дональд Туск, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Туска, это произойдет в том случае, если Британия не сможет выработать разумную сделку по выходу из ЕС.

"Вместе с премьер-министром Мэй мы подготовили очень хорошую и безопасную сделку для обеих сторон, и оказалось, что британцы отказались от нее и ничего не предложили взамен", - сказал Туск.

Он добавил, что всегда есть возможность продлить эти переговоры вовремя.

"Это было бы лучше, чем выход (Британии из ЕС, - ред.) без соглашения", - подчеркнул Туск.

Напомним, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл сообщил, что в Брюсселе уже укладывают новое соглашение о Brexit.