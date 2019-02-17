Мей наступного тижня має намір повернутися до Брюсселя на переговори щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей написала лист парламентаріям від правлячої Консервативної партії

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей пообіцяла наступного тижня повернутися в Брюссель для того, щоб продовжити діалог з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером щодо умов Brexit. Про це Мей в листі сповістила 317 парламентаріїв від правлячої Консервативної партії, передає РБК-Україна з посиланням на Тһе Guardian.

У листі вона повідомила, що незважаючи на те, що депутати Палати громад і виступили 14 лютого проти підходу уряду в справі реалізації Brexit, що "викликає розчарування", Мей все одно пообіцяла, що буде домагатися від влади Європейського союзу внесення змін у режим підтримки перебування Північної Ірландії в митному союзі і єдиному ринку ЄС.

Також вона повідомила, що в найближчі дні обговорить проблематику Brexit в телефонних розмовах з усіма без винятку лідерами країн Євросоюзу.

При цьому дата майбутньої зустрічі з Юнкером в листі не згадується.

Крім того, Мей закликала однопартійців об'єднатися навколо необхідності здійснити Brexit, до реалізації якого залишається лише 41 день.

Нагадаємо, члени Палати громад парламенту Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93.

Крім того, члени парламенту відкинули поправку лейбористів, яка вимагала від уряду провести голосування по Brexit до 27 лютого, а в іншому випадку - дозволити парламенту проголосувати за альтернативними планами.