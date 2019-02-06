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Туск припустив наявність "особливого місця в пеклі" для ініціаторів Brexit


Вихід Британії з складу ЄС можуть перенести на 24 травня 2019 року

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что особое отделение в преисподней может быть выделено для тех, кто не подумал, как сделать столь желаемый ими Brexit безопасным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Туска.

"Интересно было бы посмотреть, как выглядит это особое место в аду для тех, кто продвигал Brexit, не имея даже примерного понятия, как сделать это безопасно", - написал он.

Напомним, главный дипломат ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к теме обсуждения условий сделки с Brexit.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 февраля, в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Брюсселе встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером с целью поиска выхода из тупика в вопросе соглашения о Brexit.

Отметим, Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения.

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