Туск о коррупционном скандале в Украине: это усложняет поддержку в войне

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что еще в начале президентства Владимира Зеленского предостерегал его о возможном использовании Россией любых коррупционных скандалов в Украине для пропагандистских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
"Я предупреждал президента Зеленского, и мы хорошо знаем друг друга, с первых дней его президентства - еще до того, как кто-то думал, что эта полномасштабная война произойдет, - что одним из ключевых нарративов российских и пророссийских партий в Европе является то, что независимая Украина - это коррумпированная Украина", - говорит Туск.
Он отметил, что Россия и пророссийские силы в Европе традиционно продвигают нарратив о якобы "коррумпированной Украине", используя его для подрыва международного доверия. Ведь даже в Европе до сих пор существует ложное представление, что уровень коррупции в Украине выше, чем в самой России.
Вместе с тем Туск подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину, ведь ее независимость отвечает польским интересам. В то же время он признал, что распространение новых коррупционных обвинений в высших эшелонах власти затрудняет убеждение международных партнеров в необходимости солидарности с Украиной.
"Сегодня этот проукраинский энтузиазм гораздо меньше и в Польше, и в мире. Люди устали от войны, от расходов, и не так легко продвигать поддержку Украины в войне с Россией", - сказал Туск.
10 ноября НАБУ заявило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом", в которой, по предварительным данным, могли быть задействованы украинские чиновники. Следствие установило, что участники группы регулярно получали взятки от подрядчиков компании.
В дальнейшем незаконные средства отмывались через офис в центре Киева. Это помещение, по данным детективов, принадлежит семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.
11 ноября НАБУ обнародовало материалы, которые свидетельствуют, что этот офис посещал бывший вице-премьер Украины. Источники РБК-Украина уточняют, что речь идет об Алексее Чернышеве.
После обострения скандала о своей отставке объявил министр юстиции Герман Галущенко. Также заявление об увольнении подала и министр энергетики Светлана Гринчук.
Все детали операции НАБУ под названием "Мидас" - в материале РБК-Украина.