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Туск: ЄС не буде вносити нових пропозицій по Brexit


У Великобританії залишилося 50 днів, щоб покинути Євросоюз

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не будут вносить никаких новых предложений по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Туск отметил, что у Великобритании осталось 50 дней, чтобы покинуть Евросоюз. По его словам, многие люди как в Европе, так и Великобритании по-прежнему предпочитают отказаться от решения по Brexit.

"Однако подобное развитие событий невозможно из-за позиции премьер-министра и лидера оппозиции в Лондоне. Самое главное на данный момент - предотвратить "несогласованный" выход Великобритании из ЕС", - сказал Туск.

Напомним, в четверг, 7 февраля, в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Брюсселе встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером с целью поиска выхода из тупика в вопросе соглашения о Brexit.

Отметим, Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения.

Также председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что особое отделение в преисподней может быть выделено для тех, кто не подумал, как сделать столь желаемый ими Brexit безопасным.

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