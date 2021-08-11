До Туреччини після лісових пожеж прийшли повені, є постраждалі

У районі аянчик провінції Синоп забрало кілька автомобілів, а кілька будинків обрушилися через руйнування, викликані проливними дощами.

Мер Аянчика Хайреттін Кайя заявив, що рятувальні роботи з порятунку жителів, які опинилися в різних частинах міста, тривають.

У провінції Бартин після сильних опадів 10 серпня паводкові води затопили велику кількість будинків і підприємств.

Частина дороги, що з'єднує провінцію з Карабуком, обрушилася, а бульдозери пробиралися через паводкові води, щоб врятувати 20 людей, що опинилися в пастці в своїх будинках. У провінції пропала безвісти одна жінка.

У провінції Кастамону раптові і сильні дощі порушили повсякденне життя, затопивши підвали будівель і затиснувши людей в будинках і автомобілях.

Через раптовий зсув була закрита дорога, що з'єднує центр Кастамону з районом Інеболу.

Влада попередила населення про повені і зсуви в різних частинах регіону, включаючи провінції Токат, Ерзінджан, Гюмюшхане, Байбурт, Синоп, Самсун, Орду, Кастамону і Бартин, де сьогодні очікуються нові дощі.

Тим часом, Міністерство оборони оголосило, що два вертольоти типу AS-532, що належать ВПС, були направлені в Синоп і Кастамону у зв'язку з повенями.

Крім того, управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що 13 осіб отримали поранення в результаті обвалення моста на дорозі, що з'єднує провінції Бартин і Карабюк.