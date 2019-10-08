ru
ua

Туреччина заявила про завершення підготовки до операції в Сирії

Новини » Політика   

У Міноборони Туреччини заявили, що не допустять терористичного коридору на кордоні

Міністерство оборони Туреччини заявило про завершення підготовки до проведення операції на півночі Сирії. Про це турецьке військове відомство повідомило у своєму Twitter.

У турецькому Міноборони відзначили важливість створення безпечної зони і мирного коридору для гарантування безпеки населення Сирії, а також стабільності в регіоні.

"Генштаб Збройних сил Туреччини ніколи не допустить створення терористичного коридору на наших кордонах. Підготовка до операції завершена", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня турецька авіація завдала удару по базі курдів із опозиційних Демократичних сил Сирії у сирійській провінції Хасеке. Турецька авіація протягом дня здійснювала інтенсивні польоти над прикордонною місцевістю і до вечора атакувала штаб курдів.

Також з'явилася інформація та відео, як турецькі військові і техніка перетинають кордон із Сирією через контрольно-пропускний пункт Джараблус, рухаючись в бік Манбіджа.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи операцію Туреччини на північному сході Сирії, повідомив, що в цій зоні перебвають близько 50 американських солдатів і попередив турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про "великі неприємності", якщо турецькі сили поранять хоч когось із американських солдатів.

Російськомовні школи перейдуть на українську мову з наступного року, - МОН Туреччина заявила про початок військових дій в "безпечній зоні" Сирії
Читати всі новини