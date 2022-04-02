Туреччина заявила про готовність виділити судна, аби евакуювати жителів Маріуполя

За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами України та РФ.

Міністр національної оборони Туреччини зазначив, що країна продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народові.

Також він нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим. За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.

"Для запобігання подальшому кровопролиттю та відновленню стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню", - підкреслив Акар.

Турецький міністр повідомив про активні контакти з РФ та Україною та щодо безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Стосовно мінної загрози в Чорному морі він зазначив, що на цей момент проблем для судноплавства немає.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 38 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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