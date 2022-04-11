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Туреччина може закупити винищувачі у Росії, якщо США відмовлять у продажу F-16, - Milliyet

Фото: у Туреччині знову заговорили про покупку російських винищувачів (wikimedia by Dmitry Zherdin)
Автор: Юлія Бойко

Туреччина розглядає можливість закупівлі російських винищувачів нового покоління Су-57. Такий варіант можливий, якщо Конгрес США відмовить Анкарі у продажу літаків F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Milliyet.

Повідомляється, що Держдепартамент США направив Конгресу лист, в якому наполягає на тому, що продаж винищувачів F-16 Туреччині буде відповідати інтересам національної безпеки США.

Однак раніше США виключили Туреччину з програми поставок винищувачів п'ятого покоління F- 5 через те, що Анкара закупила російські системи ППО С-400. Передбачається, що цей крок може послабити турецькі повітряні сили на найближчі вісім років, поки в 2030 році на озброєння не надійдуть винищувачі власного виробництва.

"Якщо Конгрес відхилить запит, у Туреччині знову з'явиться можливість закупити винищувачі у Франції та Англії або придбати винищувачі нового покоління, такі як Су-57, в Росії. Тема Су-57, одного з найпотужніших варіантів, була на порядку денному і раніше", - пише газета.

Нагадаємо, раніше в Туреччині назвали "досить нереалістичною" ідею передачі комплексів протиповітряної оборони С-400 Україні.

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