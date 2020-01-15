Туреччина викликала тимчасового повіреного у справах Єгипту

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало тимчасового повіреного у справах Єгипту у зв'язку з затриманням в єгипетській столиці Каїрі співробітників турецького інформагентства. Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що МЗС Туреччини засудило дії Каїра і закликав до негайного звільнення співробітників агентства. При цьому Анкара розцінила цей крок як спробу тиску на турецькі ЗМІ.

"Цей акт знову демонструє не тільки негативний підхід єгипетської адміністрації до свободи преси, але і її серйозне становище з точки зору демократії і прозорості. Ми очікуємо, що єгипетська влада негайно звільнять затриманих співробітників Каїрського офісу агентства Anadolu, одним з яких є наш громадянин", - повідомили в турецькому МЗС.

Нагадаємо, 15 січня в Каїрі поліція затримала чотирьох співробітників турецького інформаційного агентства Anadolu. Затриманих відвезли в невідомому напрямку.

Раніше РБК-Україна писало, що у Росії затримали знімальну групу телеканалу "Теперішній час" під час судового розгляду стосовно ЛГБТ-активістки Юлії Цвєткової.