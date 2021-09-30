Туреччина була змушена придбати у Росії ЗРК С-400, - Ердоган

Ердоган заявив, що йому довелося купити С-400. Він також упевнений, що ця угода з Росією коштувала тих непорозумінь з США, які виникли в результаті.

"Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам хочеться", - зазначив президент Туреччини.

Він відкинув припущення про те, що придбання С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабили Північноатлантичний альянс.

Ердоган заявив, що і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і екс-президент США Дональд Трамп підтвердили право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї.